مش هترميه تاني.. تعرف على فوائد بذور البطيخ

البطيخ من الفواكه الصيفية التي لا غنى عنها، فيتميز بمذاقه اللذيذ الذي يحبه الجميع، كما أنه يعطيك الترطيب المطلوب، إلا أن بداخله كنز لا يعرف قيمته الكثير وهو "البذور"، حيث يحتوي على العديد من الفوائد الهامة، وفيما يلي نقدم لك أبرز هذه الفوائد.

بطيخ

فوائد بذور البطيخ

منع الجفاف

92% من البطيخ عبارة عن ماء، مما يجعله خيارا ممتازا ومنعشا لمنع الجفاف وإعادة ترطيب خلايا الجسم.

حماية القلب

الماغنيسيوم هو أحد المعادن العديدة الموجودة في بذور البطيخ. وفي حفنة من بذور البطيخ (4 جرامات)، ستحصل على 21 مللي جرام من الماغنيسيوم.

كما وتنصح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بحصول البالغين على 400 مللي جرام من هذا المعدن يوميًا، ويعتبر هذا المعدن مفيدا للمحافظة على وظائف الأعصاب والعضلات والمناعة والقلب.

يقوي المناعة

تحتوي حفنة من بذور البطيخ على حوالي 0.29 ملغ من الحديد، ويعتبر الحديد عنصر مهم لتكوين الهيموغجلوبين الذي يحمل الأوكسجين عبر الجسم، كما يساعد جسمك على تحويل السعرات الحرارية إلى طاقة.

المحافظة على الكبد

يحتوي البطيخ على كميات وفيرة من الجلوتاثيون، وهو عنصر غذائي هام للحفاظ على صحة الكبد.

مضاد للالتهاب

يلعب البطيخ دورًا هامًا جدًا في علاج العديد من الالتهابات في الجسم خاصة التهابات المفاصل، وذلك بفضل احتوائه على فيتامينات عديدة ومواد مضادة للأكسدة.