محافظ الفيوم يتفقد تشغيل مجمع الخدمات الحكومية بقرية كحك بحري

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مجمع الخدمات الحكومية بقرية كحك بحري، التابعة لمركز يوسف الصديق، أحد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

يأتي هذا في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومنها مجمع الخدمات الحكومية بقرية كحك بحري، وذلك بعد بدء تشغيله وتقديم خدماته للمواطنين.

رافقه خلال الجولة الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وأحمد دياب عضو مجلس النواب، ووليد هويدي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور أحمد ثابت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، والمحاسب سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أحمد الهواري رئيس الوحدة المحلية لقرية كحك بحري.

حيث تفقد محافظ الفيوم، مكونات مبني مجمع الخدمات الحكومية بقرية كحك بحري، المقام على مساحة 700 متر مربع، وبتكلفة 9.2 مليون جنيه، ويضم المجمع، مركز تكنولوجي، ووحدة محلية، ومكتب بريد، ومكتب تموين، ووحدة تضامن اجتماعي، وشهر عقاري، ومجلس محلي، وسجل مدني.

محافظ الفيوم يتابع سير العمل بالمجمع الخدمي بقرية كحك بحري

كما تابع المحافظ، سير العمل بالمجمع الخدمي، الذي يخدم قرية كحك بحري والعزب والنجوع التابعة، حيث تم البدء فى تقديم خدمات الوحدات المحلية، والتضامن الاجتماعي، والتموين، وجاري التجهيز لتقديم خدمات البريد، والشهر العقاري، والسجل المدني، موجها العاملين بالمجمع بحسن معاملة المواطنين والتيسير عليهم، وتقديم الخدمات بصورة لائقة وبشكل دائم.

وكشف محافظ الفيوم عن بدء تشغيل العمل بعدد 6 مجمعات خدمية، بقرى الشواشنة، وكحك، والنزلة، والمشرك، والحامولى، وقارون، التابعة لمركز يوسف الصديق، مشيراً إلى اهتمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمتابعة مشروعات مبادرة حياة كريمة على أرض الواقع وهو ما شاهدناه خلال الفترة الماضية، بزيارات متعددة لمحافظات الصعيد والوجه البحري، لتفقد المشروعات وبصفة خاصة مجمعات الخدمات الحكومية والزراعية، وكذا المتابعة المستمرة من جانب السيد رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية، لتذليل أي تحديات أو معوقات تواجه التنفيذ.

وكان محافظ الفيوم قد عقد اجتماعا لمناقشة خطة رصف وصيانة الطرق بمركز يوسف الصديق، بحضور مسئولي قطاع الطرق، وكذلك التجهيز لإنشاء طريق المصرف القاطع والذي سوف يربط طريق الشواشنة أبشواي، عند قرية النجار بطريق المشرك سالم جاد بمركز يوسف الصديق.