"نهاية العالم تقترب".. روسيا تحذر من الضربات الأوكرانية على شبه جزيرة القرم

"نهاية العالم تقترب" هكذا حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، من موافقة الغرب على ضربات نظام كييف على شبه جزيرة القرم، مؤكدًا أن تلك الخطوة بمثابة ذريعة حرب وتمنح موسكو إمكانية الرد ضد الجميع.

جاء ذلك وفق ما نشره مدفيديف بقناته الرسمية على تطبيق "تليجرام"، حيث يعتقد أن ذلك يمنح موسكو فرصة العمل ضد الجميع، وضد كل دولة على حدة في "الناتو".

وكتب مدفيديف، كذلك فإن موافقة الغرب على ضرب كييف لشبه جزيرة القرم الروسية هو بمثابة ذريعة حرب ويمنح موسكو إمكانية الرد ضد الجميع وضد كل على حدة في "الناتو".

نهاية العالم تقترب

وأضاف مدفيديف: إذا صدق هذا الأمر، وليس هناك أي سبب لعدم تصديق ذلك، فإن ذلك دليل قانوني مباشر على تواطؤ الغرب في الحرب ضد روسيا إلى جانب ولاية ستيبان بانديرا .

ووفقا لمدفيديف، فإن ذلك سبب وجيه للحرب في إطار قانون الحق في الحرب ضد الجميع، وضد كل دولة على حدة من دول "الناتو". وكتب: "إنه أمر محزن للأسف، إلا أن نهاية العالم تقترب".

واستشهد السياسي بعدة اقتباسات، بما في ذلك اقتباس من سفر الرؤيا من العهد الجديد، رؤيا يوحنا الإنجيلي، المعروف أيضا باسم "نهاية العالم": "وفي تلك الأيام سيطلب الناس الموت فلا يجدونه، ويشتهون أن يموتوا، فيهرب منهم الموت". (سفر الرؤيا 6:9)

كذلك اقتبس مدفيديف مقتطفات من كلمات فلاديمير لينين: "يتذكروننا طالما كنا نعيق الآخرين"، ثم وجه للسفراء الغربيين كلمات نيكيتا خروشوف: "شئتم أم أبيتم، التاريخ في صالحنا، وسوف ندفنكم".

الغرب يؤيد الضربات الأوكرانية

ومن جانبه، صرح مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولياك، بأن الدول الغربية تؤيد الضربات الأوكرانية على شبه جزيرة القرم.

وقال بودولياك، في حديث للتلفزيون الأوكراني، يوم الإثنين: «اليوم هناك توافق مطلق على أنه يمكن لنا تدمير كل ما هو روسي في القرم على سبيل المثال. وأود التذكير بأنه قبل عام، عندما كانت هناك ضربات على القرم، قال الجميع (لا، نرجو تجنب ذلك)، بينما الآن هناك توافق تام بين جميع الدول التي تؤيدنا، على أنه بإمكاننا تدمير كل ما هو روسي».

وأضاف أن عدد «الطائرات المسيرة المجهولة» التي تضرب الأراضي الروسية «سيزداد بلا شك».

اعتراض مسيرتين أمريكيتين في القرم

وأمس الإثنين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها نشرت طائرتين مقاتلتين لاعتراض مسيرتين أمريكيتين بالقرب من شبه جزيرة القرم.

وقالت الوزارة، في بيان على تلغرام، إن قواتها "رصدت المسيرتين أثناء مراقبتها لمعدات تحلق فوق الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود".

وأضافت الوزارة أن "طائرتين مقاتلتين روسيتين تم نشرهما لتجنب انتهاك محتمل لحدود الدولة ولمواجهة أي استطلاع تقني لاسلكي"، وتابعت: "نتيجة لتصرفات قوات الدفاع الجوي غيرت الطائرتان المسيرتان مسار طيرانهما وغادرتا المنطقة".

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