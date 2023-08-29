زيارة البرهان لمصر تهدف إلى نزع فتيل الأزمة السودانية

وصل عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، اليوم الثلاثاء، إلى مطار مدينة العلمين الساحلية في شمال مصر، حيث استقبله الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في زيارة هي الأولى له خارج البلاد منذ بدء الحرب بين قواته وقوات الدعم السريع قبل أكثر من أربعة أشهر.

وفي السياق قال الدكتور إكرام بدر الدين، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن زيارة الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، لمصر في أول زيارة خارجية له منذ اندلاع الاشتباكات مع قوات الدعم السريع في 15 أبريل، تؤكد أهمية العلاقات القوية التي تربط بين مصر والسودان سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي.

وأضاف بدر الدين في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد" مصر لعبت دورًا مهمًا في محاولة نزع فتيل الأزمة السودانية وظهر ذلك عندما استضافت مصر منذ أسابيع قليلة مؤتمر دول الجوار السوداني.

وتابع: يأتي ذلك في ظل اهتمام مصر بمتابعة كل التطورات التي تحدث في السودان ومحاولة إيجاد حلول للصراعات والمشاكل في الداخل السوداني لمنع تطوير الأزمة السودانية.

وأكد، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على أهمية زيارة البرهان لمصر لا سيما في إطار الجهود المبذولة من جانب مصر للتوصل إلى تحقيق أمن واستقرار السلام في السودان وشعبه والحفاظ على إقليمه بعد صراع استمر أكثر من أربعة أشهر ويهدد السودان في حالة استمراريته.

وعن أبرز الملفات التي يتم يتناولها في الزيارة، قال الدكتور إكرام بدر الدين، إن الزيارة تتناول تطورات الأوضاع فى السودان، والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز دعمها وتطويرها بما يخدم شعبي البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تتناول الزيارة أيضًا مستجدات الحرب بعد إعلان قوات الدعم السريع عن استعدادها لوقف القتال وبدء الحوار.

وأشار بدر الدين إلى أن زيارة البرهان لمصر تأتي في ظل المشاورات التي تحدث بين مصر والسودان، وتقدير الجهود المصرية التي بذلت من قبل وتبذل الآن من أجل نزع فتيل الأزمة السودانية خصوصًا ان السودان دولة من دول الجوار لمصر من الجنوب، إضافة إلى أن الأمن القومي لمصر يرتبط بالأمن القومي السوداني، كما أن ما يحدث من تطورات في السودان يؤثر بالتأكيد على مصر، إذًا فإن زيارة عبد الفتاح البرهان لمصر ولقاء الرئيس السيسي تأتي لتنسيق الجهود من أجل التوصل إلى نزع فتيل الأزمة السودانية.