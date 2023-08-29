كاتب سوداني: زيارة البرهان تعويل على مصر لتقريب وجهات النظر

قال الكاتب عماد السنوسي، رئيس تحرير صحيفة نبض السودان، إن زيارة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي إلى مصر، تأتي في وقت حاسم، وهي الزيارة الأولى للبرهان بعد الحرب إلى مصر وتؤكد عظمة ومحورية مصر وامتلاكها لكروت رابحة ورؤية سديدة لحل الأزمة السودانية.

رؤية الحكومة السودانية

وأضاف الكاتب عماد السنوسي، خلال مداخلة هاتفية عبر القاهرة الإخبارية، أن الزيارة تأتي لتطابق رؤية الحكومة السودانية مع الجهود المصرية التي تقوم بها خلال الفترة الماضية والحالية، وتأتي زيارة البرهان إلى شقيقه الرئيس عبدالفتاح السيسي لشكر القيادة المصرية لمواقفها الداعمة في استقبال إخوتهم السودانيين لاحتضانهم وتوفير الملاذ الآمن لهم.



وتابع أنه ومن شكل هذا الوفد الذي يرافق رئيس مجلس السيادة، حيث رافقه اليوم مدير المخابرات العامة ومدير منظومة الدفاعات الصناعية بالسودان ووزير الخارجية السوداني، ويؤكد ذلك على أن الجيش متمسك بحسم هذا التمرد عسكريا، وكذلك التعويل يأتي على مصر لتليين المواقف وتقريب وجهات النظر.



