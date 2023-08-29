خبير دولي يوضح دلالات زيارة البرهان لمصر| فيديو

أوضح الدكتور حامد فارس، خبير دولي دلالات زيارة البرهان لمصر، قائلًا: إن زيارة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، إلى مصر تحمل الكثير من الدلالات سواء للداخل السوداني أو المجتمع الدولي.

دلالات زيارة البرهان لمصر

وأضاف خبير دولي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن دلالة زيارة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، للداخل السوداني هي استقرار الأوضاع نسبيا داخل السودان.

وأكد أن هناك استقرار نوعي حدث بعد الزيارات الأخيرة التي قام بها البرهان سواء لمدينة بورتسودان أو قاعدة فلمنجو البحرية العسكرية، وتحمل الزيارة الكثير من المعاني ودلالة واضحة على الأهمية الاستراتيجية للدولة المصرية.

زيارة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان لمصر

وتابع أن الدولة المصرية تستغل دبلوماسيتها الناعمة للعمل على حل الأزمة في السودان، وأن مصر هي الدولة المعنية الأولى بالأزمة السودانية، نتيجة عدة عوامل يأتي على رأسها عوامل الدم والجغرافيا والتاريخ، وعلاقات قوية وراسخة تربط بين مصر والأشقاء في السودان.

وأضاف أن الدولة المصرية تسعى من خلال قيامها بالكثير من الإجراءات وتحركاتها الدولية للعمل على إيجاد حل شامل للأزمة السودانية، مما يرفع المعاناة عن أشقائنا في السودان، وهو ما تقوم به الدولة المصرية من اليوم الأول للأزمة، كما أن زيارة البرهان إلى مصر اليوم لبحث سبل وقف إطلاق النار مع الرئيس السيسي.

دلالات زيارة البرهان لمصر

وأكد خبير دولي: "نجد أن مصر هي التي حملت العبء الأكبر عن الشعب السوداني وفتحت المعابر، واستضافت الكثير من الأشقاء والضيوف على أراضيها، وقدمت لهم الدولة المصرية كل أوجه المساعدات، ويدل ذلك على أن مصر والسودان نسيج واحد".