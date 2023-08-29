روسيا تدمر مسيرتين أوكرانيتين وتتقدم نحو كوبيانسك

أعلنت روسيا عن تدمير مسيرتين أوكرانيتين في تولا جنوبي العاصمة الروسية، فيما اعترفت كييف أمس الاثنين بأن القوات الروسية تتقدم باتجاه كوبيانسك في مقاطعة خاركيف.

تفصيلا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تصدت بنجاح للهجمات الأوكرانية على جميع المحاور، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

من ناحية ثانية، قالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم إسقاط طائرتين أوكرانيتين مسيرتين فوق مقاطعة تولا جنوب موسكو صباح اليوم الثلاثاء.

وأكدت الدفاع الروسية في بيان لها، أنها أحبطت هذا الصباح محاولة قام بها نظام كييف لشن هجوم بطائرتين مسيرتين على أهداف في أراضي روسيا.

وأضافت أن الدفاعات الجوية المناوبة ️دمرت المسيرتين فوق أراضي مقاطعة تولا.

وأعلنت الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود، مؤكدة أنها بذلك أحبطت محاولة جديدة لنظام كييف لشن هجوم على أراضي روسيا.

وأعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، يوم السبت الماضي، أن 4 مدنيين أصيبوا نتيجة القصف الأوكراني بالذخائر العنقودية في قرية أورازوفو في منطقة فالويسكي في مقاطعة بيلغورود.

يشار إلى أن موسكو ومناطق أخرى في روسيا تعرضت لهجمات بالطائرات المسيّرة منذ أن تعهدت كييف في وقت سابق هذا الصيف ب"إعادة" الحرب إلى الداخل الروسي، لكن الهجمات تسببت بأضرار طفيفة.

ومن جانبه، اعترف وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، بأن جيش روسيا يحرز تقدما في محور كوبيانسك بمقاطعة خاركيف شرقي أوكرانيا، مؤكدا صعوبة وضع القوات الأوكرانية هناك.

ونقلت وسائل إعلام أوكرانية عن الوزير ريزنيكوف قوله، "يبدو أن الجيش الروسي يتقدم هناك في اتجاه كوبيانسك"، مؤكدًا أن هذه خطوة منطقية لتحويل انتباهنا عن طريق الهجوم هناك حتى نتمكن من أخذ قوات من الجنوب والشرق.

وأشار إلى أن الوضع في هذا الاتجاه صعب، لكن يمكن السيطرة عليه.

كما أكد رئيس الإدارة العسكرية المدنية الروسية لمقاطعة خاركيف فيتالي غانشيف، في وقت سابق، أن القوات الروسية تقدمت، وقد غادر الجيش الأوكراني بالفعل منطقة سينكوفكا بالقرب من كوبيانسك.

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