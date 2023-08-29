مصطفى محمد مرشح لجائزة الأفضل في الشهر مع نانت

كشف نادي نانت الفرنسي، تواجد الدولي المصري مصطفى محمد مهاجم الفريق في قائمة المرشحين للفوز بجائزة الأفضل في شهر أغسطس.



وتألق مصطفى محمد مع نانت ولعب ثلاث مباريات استطاع خلالهم تسجيل 3 أهداف في الدوري الفرنسي .



سجل مصطفى محمد في شباك تولوز، قبل أن يحرز هدفين في شباك موناكو ليصبح المجموع ثلاث أهداف مع بداية الموسم، ليتواجد في وصافة ترتيب هدافي الدوري الفرنسي خلف وسام بن يدر مهاجم موناكو (4 أهداف).



دخل مصطفى محمد ضمن قائمة المرشحين لجائزة لاعب الشهر داخل صفوف نانت الفرنسي، مع رونايل بيير جابرييل، بيدرو شيرفيلا ودوجلاس أوجوستو.



وكان مصطفى محمد أنضم بشكل نهائي إلى صفوف نادي نانت قادما من جالطة سراي، بعدما قرر النادي الفرنسي تفعيل بعد شراءه بعدما قضى معهم الموسم الماضي على سبيل الإعارة.