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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

باحثون مصريون يحصدون أكبر عدد من جوائز "شومان" للبحث العلمي

جائزة مؤسسة عبد الحميد
جائزة مؤسسة عبد الحميد شومان

نجح الباحثون المصريون  في تصدر قائمة الفائزين بجائزة مؤسسة عبد الحميد شومان، المخصصة للعلماء العرب، في دورتها (41) بالأردن، وحصد المصريون ٦ جوائز،  مما يدل على الإسهام العلمي  القوي لمصر وقوة علماءها بالشرق الاوسط.

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أعلنت مؤسسة عبد الحميد شومان أسماء الفائزين بدورتها الجديدة للجائزة حيث فاز بها 13 باحثا وباحثة من مختلف الجنسيات العربية، في11 موضوعا، من بينهم وتم حجب الجائزة عن أحد المواضيع لهذه السنة، 6 باحثين من مصر و3 من الأردن، و2 من لبنان، وباحث من فلسطين وآخر من العراق. 

والعلماء المصريين الذين فازوا في فروع مختلفة كالاتي ، فحقل العلوم الهندسية موضوع "تكنولوجيا حصاد وكفاءة الطاقة: أساليب وتطبيقات" فاز الدكتور سويلم وفا عبد اللطيف شرشير 

وعن حقل العلوم التكنولوجية والزراعية بموضوع "الأمن الغذائي" فاز مناصفة كل من الدكتور محمد أحمد عبد الفتاح العيسوي ، والدكتور أيمن عبد العزيز سويلم .

وفي حقل العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية فاز الدكتور أحمد محمد أبو زيد عن موضوع "نماذج تطبيقية في الدراسات المستقبلية"، كما فاز بموضوع "اللسانيات التطبيقية" الدكتور عطا محمد جبريل عبد السميع 

وعن حقل العلوم الأساسية بموضوع "الأنظمة الديناميكية" فازت مناصفة والدكتورة سارة إبراهيم محمد عبد السلام  و الدكتور وصفي أحمد عايد شطناوي (الأردن) ، وقالت سارة في تصريحات إعلامية : " هذا الإنجاز البارز يعكس التفاني والعزيمة التي طالما أبدوها هؤلاء العلماء في استكشاف موضوعات متنوعة ومساهمة فعّالة في تطوير المعرفة والمجتمع، وتؤكد على القدرة  المصرية والعربية على المساهمة الفعّالة في التقدم العلمي والأكاديمي" 

تم إطلاق جائزة عبد الحميد شومان عام 1982 وتعد أول جائزة عربية تهتم بدعم البحث العلمي وتحتفي بالباحثين العرب، وتهدف إلى المشاركة في إعداد وإلهام جيل من الباحثين والخبراء والمختصين العرب في الميادين العلمية المختلفة الذين يعملون في ظل الإمكانيات المحدودة لدى المؤسسات والجامعات والأفراد، وفق مؤسسة شومان.

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