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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

زاهي حواس يحصد جائزة الريادة في الآثار بالمنتدى العربي للسياحة والتراث بعمان

زاهي حواس يحصل علي
زاهي حواس يحصل علي جائزة الريادة في الآثار

حصل عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس علي جائزة الريادة في الآثار وذلك في المنتدى العربي الثالث للسياحة والتراث والمنعقد في الفترة من 7/31 إلى 8/1 بمدينة صلالة بسلطنة عمان، بمشاركة من عدد كبير من الإعلاميين ورجال السياحة ورجال الآثار العرب.

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تكريم زاهي حواس في إيطاليا وتسلمه درع مفتاح المدينة

جانب من الندوة

وتحدث "حواس" في ندوة حوارية عن أهمية السياحة في الدول العربية، ومستقبل السياحة في مصر، مؤكدًا أن الدول العربية بها تراث وآثار هامة جدا.

زاهي حواس 

وأوضح "حواس" أن المتحف المصري الكبير أهم مشروع ثقافي في القرن ال21، مشيرا إلى أنه سعيد بمشاركته فى بناء هذا المتحف.

وتحدث عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة في سقارة والأقصر وهرم خوفو.

 

 

جانب من الندوة
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