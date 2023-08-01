الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ جنوب سيناء يحصل على جائزه أفضل مسئول حكومي عربي لمدينة سياحية

بوابة الوفد الإلكترونية

 

حصل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على جائزه افضل مسئول حكومي عربي لمدينه سياحيه في الدورة السابعة لملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة في المنتدى العربي الثالث للسياحه والتراث ( صلالة 2023) اوسكار الإعلام السياحى.


وذلك على هامش  مشاركته في فعاليات المنتدى العربي الثالث للسياحه والتراث والمنعقد في الفتره من 31/7 الى 1/8/2023 بمدينه صلاله بسلطنة عمان ، بمشاركه من عدد كبير من الاعلاميين ورجال السياحه ورجال الاثار العرب.


والذى قام من خلالة  بعرض المقومات السياحية  العديدة المتنوعة لمدينة شرم الشيخ في سياق التسويق السياحى للمدينة بالمنطقة العربية ، وذلك في ظل المشاركة المتميزة من الهيئات و رجال الإعلام والسياحة والاستثمار حضور المنتدى

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