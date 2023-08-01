محافظ جنوب سيناء يحصل على جائزه أفضل مسئول حكومي عربي لمدينة سياحية

حصل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على جائزه افضل مسئول حكومي عربي لمدينه سياحيه في الدورة السابعة لملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة في المنتدى العربي الثالث للسياحه والتراث ( صلالة 2023) اوسكار الإعلام السياحى.



وذلك على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى العربي الثالث للسياحه والتراث والمنعقد في الفتره من 31/7 الى 1/8/2023 بمدينه صلاله بسلطنة عمان ، بمشاركه من عدد كبير من الاعلاميين ورجال السياحه ورجال الاثار العرب.



والذى قام من خلالة بعرض المقومات السياحية العديدة المتنوعة لمدينة شرم الشيخ في سياق التسويق السياحى للمدينة بالمنطقة العربية ، وذلك في ظل المشاركة المتميزة من الهيئات و رجال الإعلام والسياحة والاستثمار حضور المنتدى