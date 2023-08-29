منافسات الفردي لدورة تنس الطاولة بمركز شباب بهتا بالمراغة

نظم اليوم الثلاثاء الموافق ٢٩ من شهر أغسطس الجاري مركز شباب بهتا التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة المراغة شمال محافظة سوهاج منافسات الفردي لجميع الفئات العمرية المشاركه في بطولة تنس الطاولة وذلك بمقر المركز ضمن الخطة الداخلية للمركز عن شهر أغسطس "رياضة" وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة .



تُلاقي رياضة تنس الطاولة إقبالًا كبيرًا واستحسان من أهالي قرية بهتا وبناءً علي طلبات المترددين على مركز الشباب تم الشروع في تنفيذ الدوري حيث كانت المنافسات جادة وقوية.



حقق اللاعب محمد أبو الحسن المركز الأول عن جدارة واستحقاق كما فاز اللاعب السيد متولي للمركز الثاني.



وفي نهاية اللقاء عَـمَّت الفرحة الجميع وتم تبادل السلام بين المشاركين شاكرين لإدارة المركز لحسن التعاون والتنظيم للدوري.



ومن جانبه أكد الدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج على ضرورة تنوع الأنشطة والفعاليات المنفذة لتلبية رغبات الشباب والاستفادة القصوى من جميع الأدوات الموجودة والتي توفرها وزارة الشباب والرياضة.