وفاة عامل والبحث عن الآخر إثر غرق جزئي لمركب نيلي متهالكة بالأقصر

لفظ عامل أنفاسه الأخيرة غرقًا وجارى البحث عن آخر من أفراد طاقم مركب نيلية تشهد عمليات الصيانة مدينة الأقصر، وذلك إثر غرق إثر غرقها الجزئي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى تولى النيابة العامة التحقيق بالواقعة.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطارًا من رجال شرطة المسطحات المائية بكورنيش الأقصر، يفيد بوجود غرق جزئى لأحد المراكب النيلية المتهالكة وخارج الخدمة تمامًا، وذلك خلال إجراء عمليات الصيانة والتطوير داخلها إستعدادًا للموسم السياحى الشتوى.

وبالانتقال والفحص من القيادات الأمنية ومسئولى المحافظة لموقع المركب وتبين غرق أكثر من نصفها فى نهر النيل جراء خروجها من الخدمة منذ فترة طويلة، ونجح رجال الإنقاذ النهرى فى انتشال جثمان عامل من طاقم المركب ويدعى "حسن المغربي" وتم نقل جثمان لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية.

وجارى البحث عن جثمان الثانى المفقود بالحادث ويدعى "أحمد سيد" 30 سنة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى تولى النيابة العامة التحقيق بالواقعة.

وفي سياق منفصل، نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل حديقة مانجو بمنطقة كفر الجبل بالهرم دون وقوع إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة.

بداية الأحداث عندما ورد بلاغ من الأهالي إلى غرفة عمليات النجدة يفيد بوجود حريق نشب داخل حديقة بمنطقة كفر الجبل بالهرم دون وقوع إصابات.

على الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتم الدفع بسيارة إطفاء لمحاصرة الحريق ومنع امتداده، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة.

شددت إدارة الحماية المدنية على خطورة اندلاع حرائق بالشقق الناتجة عن ماس كهربائى، وقدمت إدارة الحماية المدنية قواعد السلامة للوقاية من الحرائق، نرصدها فى النقاط التالية:

- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.

- افصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

- عدم ترك الدفايات ليلا أثناء نوم جميع القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس.

- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.

- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.

- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.

- تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة مثل الدفايات التى ينجم عنها الحرائق.

- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام

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