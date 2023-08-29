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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

استمرار حبس متهم بترويج العملات في السوق السوداء

محكمة
محكمة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس شخص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبي والمحلى بمنطقة الوايلى بالمخالفة لأحكام القانون.

 

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وطالبت النيابة في وقت سابق، رجال المباحث بقسم شرطة الوايلى، بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الاتجار فى النقد خارج السوق المصرفي.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى وبحوزته مبالغ مالية عملات “محلية وأجنبية”، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

 

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