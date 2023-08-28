ضربهم بشاكوش.. حبس المتهم بالتخلص من طفلين في أسوان

قررت نيابة دراو بأسوان، اليوم الإثنين، حبس مريض نفسى 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شقيقين، طفل وطفلة، بالتعدى عليهما بشاكوش في مركز دراو.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما أنهي شخص يعانى من اضطرابات نفسية حياة طفل بعد أن وجّه له ضربات بالشاكوش، وأقدم على ضرب شقيقته فأحدث بها إصابات، بمنطقة الشيخ الشريف إبراهيم بمركز دراو بأسوان، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة دراو وشقيقته إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

ولقيت الطفلة مصرعها، أمس، متأثرة بإصابتها إثر قيام شخص بضربها وشقيقها بـ«شاكوش» ونقلت على إثرها إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلفظ أنفاسها الأخيرة، وتلحق بشقيقها الذي توفى قبلها في الحادث.

وتلقى مركز شرطة دراو إخطارًا، يفيد بمقتل طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، وإصابة شقيقته 4 سنوات، بعد التعدى عليهما بشاكوش من قبل أحد الأشخاص.

انتقلت قوة من مباحث دراو إلى مكان الحادث، وتبين مقتل طفل 7 سنوات وإصابة شقيقته 4 سنوات، وجرى نقلها إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلفظ أنفاسها الأخيرة وتلحق بشقيقها.

وألقت مباحث دراو القبض على المتهم، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وفى سياق اخر تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، من القبض على شخصين بمحافظة أسوان، لقيامهما باحتجاز ثالث والتعدى عليه وإحداث إصاباته التى أودت بحياته.

البداية مع بلاغ تلقاه مركز شرطة إدفو، بمديرية أمن أسوان من إحدى المستشفيات باستقبالها (عاطل - مقيم محافظة بنى سويف) متوفى إثر إصاباته بحروق وسحجات متفرقة بالجسم رفقة شخصين مجهولين وتركاه عقب وصولهما للمستشفى.

وبإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهما شخصين “مقيمان بمحافظة البحيرة”، وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة، وقررا بأن المتوفي قام بإيهامهما بقدرته على ترخيص منجم ذهب لهما بمنطقة مرسى علم بالبحر الأحمر، وفى سبيل ذلك استولى منهما على مبلغ مالى، فقاما بإستدراجه لمدينة مرسى علم واحتجازه لاسترداد المبلغ والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته، ولدى قيامهما بنقله إلى المستشفى لإسعافه توفـى.



