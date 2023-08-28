تجديد حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المساكن

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح التجمع الخامس بتجديد حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المساكن، 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث أدلى المتهمون بتكوين تشكيل عصابي، مكون من 3 متهمين، تخصص نشاطه في سرقة المساكن بمنطقة التجمع الخامس، باعترافات تفصيلية أمام نيابة القاهرة الجديدة، التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهمون الثلاثة أمام النيابة بتكوينهم تشكيلا عصابيا لسرقة المنازل بأسلوب التسلق وسرقة محتويات المساكن وبيعها لشخص آخر مقابل مبالغ مالية.

كما اعترفوا بوقائع القبض عليهم بعد سرقة أحد المنازل في التجمع الخامس، وقيام قوات الشرطة بتتبعهم والقبض عليهم بعد ساعات من تنفيذ عملية السرقة، وإحالتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهم إلى حين انتهاء التحقيقات.

سقوط عصابة سرقة المساكن والسلاسل التجارية بالعبور في قبضة الأمن

وكانت البداية تعدد أمام رئيس مباحث قسم اول العبور،بمحافظة القليوبية من العديد من أصحاب المساكن والمتاجر بتعرضها للسرقة ليلا عن طريق كسر النوافذ او الأبواب.

على الفور أمر اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية بتشكيل فريق بحث حول الواقعة ،وتم تشكيل فريق بحث قادة اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية وتوصلت التحريات الى ان وراء ارتكاب وقائع السرقات 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة أول العبور قاموا بتكوين تشكيل عصابي تخصص فـى ارتكاب وقائع سرقات المساكن والمتاجر بأسلوب تسلق المنافذ واستخدام المفتاح المصطنع.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم عدد 12واقعة سرقة، وأرشدوا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط شخصين سرقا دراجة نارية بالعبور .

وفي واقعة أخري ، ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط شخصين لقيامهما بسرقة دراجة نارية بالعبور من داخل أحد العقارات وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بحبسهما وطلبت تحريات المباحث.

وكانت الداية بتلقي أجهزة الأمن بالقليوبية، أخطارا قد تمكنت من كشفة ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يظهر خلاله شخصين يقوما بسرقة دراجة نارية بالقليوبية وجرى ضبط مرتكبى الواقعة.

وتبين من تحريات إدارة البحث الجنائي بالقليوبية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لشخصين حال قيامهما بسرقة دراجة نارية من مدخل أحد العقارات بمنطقة العبور بالقليوبية.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة أول العبور بمديرية أمن القليوبية من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم "القائم بنشر الفيديو " بقيام شخصين مجهولين بسرقة الدراجة النارية ملكه من مدخل العقار سكنه بأسلوب المغافلة وجري تحديد وضبط مرتكبى الواقعة شخصين "لهما معلومات جنائية".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، كما تم بإرشادهما ضبط الدراجة النارية المستولى عليه وباستدعاء المجنى عليه تعرف على الدراجة واتهمهما بالسرقة وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية.