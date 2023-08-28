ارتفاع أسعار الذهب فى الأسواق الآن

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة بنحو 10 جنيهات خلال منتصف التعاملات، اليوم الإثنين 28 أغسطس، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا عند سعر 2245 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر:

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الإثنين، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2245 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2566 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2352 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 1924 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1497 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1283 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 962 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 17960 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1926 دولارًا للأوقية.

صعود الذهب مع تقييم الأسواق لأثر مسار الفائدة الأمريكية:

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين، على الرغم من تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول حول احتمال تنفيذ المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة، إذ تسعى الأسواق للحصول على دلالات من خلال بيانات اقتصادية هذا الأسبوع لرسم صورة أوضح لمسار أسعار الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1915.99 دولار للأونصة، مع تخلي مؤشر الدولار عن ذروة 12 أسبوعًا، كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1943.80 دولار.

وفي كلمة خلال ندوة سنوية في جاكسون هول بولاية وايومنج يوم الجمعة الماضي، ترك باول المجال مفتوحًا أمام إمكانية تنفيذ المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة لخفض التضخم الذي لا يزال مرتفعًا جدًا مشيرًا إلى قوة الاقتصاد الأمريكي المفاجئة، ومن شأن أسعار الفائدة المرتفعة خفض الطلب على المعدن النفيس الذي لا يدر عائدًا، وفقًا لوكالة "رويترز".

ومن المرجح أن توفر سلسلة من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع، من بينها مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة وتقرير رواتب القطاعات غير الزراعية، صورة أكثر وضوحًا لقوة الاقتصاد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 24.17 دولار للأونصة والبلاتين 0.1% إلى 944.06 دولار، وزاد البلاديوم 0.5% إلى 1230.74 دولار.