أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29 - 8 - 2023 في سوق الصاغة

استقرت أسعار الذهب، في الأسواق المحلية ومحلات الصاغة بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 29 أغسطس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية نحو 2235 جنيهًا للجرام، في حين يشهد السعر العالمي للذهب هبوط دون 1915 دولارًا لتظل الأونصة قرب أعلى مستوى لها في أسبوعين.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 2554 جنيهًا.

عيار 21 يسجل 2235 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 1916 جنيهًا.

الجنيه الذهب 17880 جنيهًا.

أسعار الذهب العالمي:

شهدت أسعار الذهب العالمي، ارتفاعًا على الرغم من تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، حول احتمال تنفيذ المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة، إذ تسعى الأسواق للحصول على دلالات من خلال بيانات اقتصادية هذا الأسبوع لرسم صورة أوضح لمسار أسعار الفائدة.

الذهب في المعاملات الفورية:

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1915.99 دولار للأونصة بحلول الساعة 0549 بتوقيت غرينتش، مع تخلي مؤشر الدولار عن ذروة 12 أسبوعًا، كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 بالمئة إلى 1943.80 دولار.

وفي كلمة خلال ندوة سنوية في جاكسون هول بولاية وايومنج يوم الجمعة ترك باول المجال مفتوحًا أمام إمكانية تنفيذ المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة لخفض التضخم الذي لا يزال مرتفعًا جدًا مشيرًا إلى قوة الاقتصاد الأمريكي المفاجئة.

ومن شأن أسعار الفائدة المرتفعة خفض الطلب على المعدن النفيس الذي لا يدر عائدًا.

ومن المرجح أن توفر سلسلة من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع، من بينها مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة وتقرير رواتب القطاعات غير الزراعية، صورة أكثر وضوحًا لقوة الاقتصاد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 24.17 دولار للأوقية والبلاتين 0.1 بالمئة إلى 944.06 دولار. وزاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1230.74 دولار.