تعرف على الفريق الخصم للنادي الأهلي في أولى المباريات الودية بالنمسا (خاص)

خاض النادي الأهلي اليوم أول مران له استعدادا للقاء الأول الذي يقام يوم الأربعاء الموافق 30/08/2023 الساعة السادسة مساء بتوقيت النمسا مع فريق FC MAUERWERK IMMO

الذي وقع علية الاختيار للعب المباراة الأولى مع النادي الأهلي.

ويعد فريق ماورفيرك المملوك لرجل الاعمال المصري، المهندس مصطفى النمر أحد الفرق الواعدة بالنمسا، و الذي كتب على صفحته علي الفيس بوك فور وقوع اختيار النادي الأهلي خوض مباراة ودية معه ما يلي : "ان فريق ماورفيرك سوف يلعب مباراة تاريخية امام النادي الأهلي الذي حصد 43 بطولة مصرية و 11 بطولة افريقية و 109 لقب عالمي و الذي يعد من انجح الفرق العالمية وافضلها علي الاطلاق ".

وأوضح مدرب الفريق انه علي الرغم من ان الدوري النمساوي قد بدأ المباريات الرسمية الي انه لا يستطيع ان يفوت هذه الفرصة للعب اما فريق عظيم مثل النادي الأهلي .

كما أضاف رئيس النادي رجل الاعمال المهندس مصطفي النمر (من اصل مصري )، ان هذه المباريات لا يمكن الاستغناء عنها وانها مثل( الملح – للأكل ) كما يقال في المثل بالألمانية وانه لمن دواعي الفخر والاعتزاز ان يتم اختيار ناديه للعب مع النادي الأهلي .

هذا و أضاف رئيس النادي ان مصر دائما في وجدانه وهذا ما دفعه الي الاستعانة بالمعلم حسن شحاتة عام 2019 لتطوير النادي كمدير للكرة بالنادي والاشراف علي عمل المدربين و المساهمة في ان يكون النادي و الاعبين في افضل الحالات .

كما يحرص رئيس النادي رجل الاعمال مصطفي النمر، علي ان تكون تذاكر المباريات الخاصة بالفريق دائما بدون مقابل للمصريين فيكفي ان تذهب الي المباراة وتتحدث كلمة واحدة بالعربية للدخول بدون مقابل .

كما تستعد جماهير الفريقين للذهاب الي المباراة بأتوبيسات خاصة حيث ان الملعب يبعد حوالي 70 كيلومتر عن العاصمة فيينا وذلك لتشجيع النادي الأهلي .

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