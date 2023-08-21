تأثير أكسيد النيتريك في الجسم على الصداع النصفي.. علماء يوضحون

الصداع النصفي هو حالة صحية تؤدي إلى صداع شديد ومتكرر ، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بأحاسيس نابضة، ونوبة الصداع النصفي هي نوع معين من الصداع عادةً ما تتطور هذه النوبات على مراحل ويمكن أن تمتد لعدة أيام.

في الحالات الأكثر خطورة ، يمكن أن يكون لها تأثير كبير على حياة الشخص اليومية ، بما في ذلك قدرته على القيام بأنشطته اليومية.

وأكسيد النيتريك هو جزيء يحدث بشكل طبيعي في الجسم ويؤدي وظائف فسيولوجية مختلفة ، بما في ذلك توسع الأوعية، والنقل العصبي وتنظيم الاستجابة المناعية.

في السياق الطبي ، هناك حالات يتم فيها إعطاء أكسيد النيتريك عمدًا كعامل علاجي، عندما يتم إعطاء مادة تطلق أكسيد النيتريك ، يمكن أن تسبب الصداع النصفي ، لكن الآليات الدقيقة وراء ذلك غير واضحة.

وهناك بعض المواد التفاعلية في الجسم ، مثل أكسيد النيتريك ومصدر بيروكسينيتريت ، يبدو أنها تلعب دورًا في جعل الإحساس بالألم أكثر حساسية ويبدو أن التخلص من البيروكسينيتريت يقلل الألم.

وفقًا لمجلة JNeurosci ، أراد الباحثون تحديد ما إذا كان البيروكسينيتريت متورطًا في إحداث الألم في نموذجين مختلفين من الصداع النصفي.

استخدام نموذج فأر يحاكي الصداع النصفي

في دراستهم ، شدد الباحثون على فئران المختبر لمدة ثلاثة أيام أو حفزوا الأنسجة التي تبطن دماغهم بمادة تسبب الالتهاب، بعد اختفاء الاستجابات الأولية للألم ، اختبر الباحثون لمعرفة ما إذا كانت الفئران أصبحت أكثر حساسية للألم عندما أعطوها جرعة صغيرة من مادة إطلاق أكسيد النيتريك أو المادة الالتهابية، وبعد ذلك ، قاموا بقياس استجابات الفئران للألم وفحصوا التغيرات في جزيئات معينة ونشاط الأعصاب المرتبط بالألم.

كما استخدموا أيضًا مواد كيميائية يمكنها تحييد البيروكسينيتريت أو إزالته وفحصوا ما إذا كان ذلك يؤثر على ألم الفئران والجزيئات المرتبطة بالألم ونشاط أعصابهم.