قنبلة يدوية في بولندا.. إخلاء مطار شوبان بالعاصمة وارسو

تم إخلاء مطار شوبان في العاصمة البولندية "وارسو"، بسبب قنبلة يدوية كان مواطن من جنوب إفريقيا يُحاول تهريبها من بولندا، حسبما أفاد أعلنت المتحدثة باسم حرس الحدود البولندي، آنا ميشالسكا، مساء اليوم الاثنين.

وقالت ميشالسكا: "احتجز حرس الحدود مواطنا من جنوب إفريقيا في مطار شوبان كان يريد السفر إلى دبي. وعثر ضابط أمن المطار على أربع خراطيش في حقيبته المحمولة على الكتف أثناء التفتيش".

وأضافت: "على خلفية ذلك، تم تفتيش حقيبة السفر الخاصة به. وعثر الضابط فيها على جسم يشبه القنبلة اليدوية. وتم مصادرة جميع الأمتعة من قبل خبراء المتفجرات".

وأشارت إلى إنه بعد العثور على القنبلة تم إجلاء 400 شخص من المطار.

وجرى اعتقال الرجل. وسيتم إرساله يوم الثلاثاء إلى مكتب المدعي العام.

من ناحية أخرى، أعلنت السُلطات الصحية المحلية في مدينة رزيسزو بجنوب شرق "بولندا"، أن عدد الوفيات بعد إصابتهم ببكتيريا الفيلقية ارتفع إلى 11 حالة، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس"، مساء اليوم الاثنين.

وقال آدم سيدور مفتش الصحة الإقليمي للصحافة "لقد أكدنا 144 إصابة و11 وفاة"، وتتراوح أعمار المتوفين بين 64 و95 عاما وجميعهم يعانون من أمراض مزمنة.

تلوث شبكة إمدادات المياه الساخنة والباردة

وأضاف سيدور "نبحث عن مصدر التلوث.. ويجري حاليا درس تلوث شبكة إمدادات المياه الساخنة والباردة".

وصرح مفتش الصحة "هذا لا يسمح لنا حاليا بتأكيد أن شبكة إمدادات المياه هي مصدر التلوث.. والأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة".