ريال مدريد يكشف مدة غياب فينيسيوس

كشف ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي له اليوم الإثنين، مدة غياب نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور عن الملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة.

وكان فينيسيوس جونيور، قد تعرض لإصابة قوية الجمعة الماضية، خلال مباراة ريال مدريد أمام سيلتا فيجو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وأكد ريال مدريد في بيانه الرسمي أن الفحوصات الطبية التي خضع لها فيني، من قبل الطاقم الطبي بالنادي أثبتت إصابته في العضلة ذات الرأسين الخلفية، بالساق اليمنى، ومن المقرر أن يتم رصد حالته خلال الفترة المقبلة.

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية إسبانية أن فينيسيوس جونيور يُتوقع غيابه عن الملاعب لمدة تصل لـ 6 أسابيع مقبلة.

وأكدت أن عودته اللاعب البرازيلي لريال مدريد ستكون خلال مواجهة أوساسونا المقبلة، والتي ستكون في السابع أو الثامن من أكتوبر المقبل.

جدير بالذكر أن فينيسيوس جونيور يعد أحد أبرز لاعبي ريال مدريد في الخط الأمامي، حيث غيابه عن الفريق سيشكل نقطة تأثير قوية على الفريق في الهجوم.