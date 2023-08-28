تشكيل الوحدة أمام اتحاد جدة بالدوري السعودي
أعلن الجهاز الفني لفريق الوحدة بقيادة جورجيوس دونيس، عن تشكيل فريقه أمام اتحاد جدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات الدوري السعودي للأندية المحترفة.
تشكيل الوحدة أمام اتحاد جدة:
في المقابل، أعلن نونو سانتو، المدير الفني لـ اتحاد جدة، عن تشكيل فريقه، والذي جاء كالتالي:
حارس المرمى: مارسيلو جروهي.
الدفاع: زكريا هوساوي، عمر هوساوي، أحمد شراحيلي، مدالله العليان.
الوسط: إيجور كورونادو، فابينيو، كانتي، رومارينيو.
خط الهجوم: كريم بنزيما، عبدالرزاق حمدالله.
يذكر أن اتحاد جدة يحتل صدارة ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، بعدما حقق العلامة الكاملة، حيث فاز في الثلاث جولات الماضية، بينما يأتي الوحدة في المركز السادس بـ 6 نقاط.