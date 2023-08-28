ميتروفيتش يقود تشكيل الهلال أمام الاتفاق

أعلن خورخي خيسوس مدرب الهلال السعودي التشكيل الأساسي لمواجهة الاتفاق، في الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

وتنطلق مباراة الهلال والاتفاق مساء اليوم الاثنين على ملعب فيصل بن فهد"الملز"، في تمام التاسعة بتوقيت السعودية في الدوري السعودي للمحترفين.

ويبحث الهلال عن مواصلة انتصاراته للوصول إلى النقطة العاشرة في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما يحتل الاتفاق المركز الرابع، بانتصارين وتعادل أيضًا، وفارق ثلاثة أهداف فقط.

تشكيل الهلال أمام الاتفاق

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبد الحميد- خاليدو كوليبالي- علي البليهي- ياسر الشهراني.

خط الوسط: نيفيز- كنو.

خط الوسط الهجومي: ميشيل ديلجادو- سالم الدوسري- مالكوم.

خط الهجوم: ميتروفيتش.

ويتقاسم صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، الأهلي والاتحاد بالعلامة الكاملة بعدما حقق الفريقين ثلاثة انتصارات متتالية.