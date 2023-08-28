كورة لايف: مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم yalla shoot .. ماتش الهلال الان يلا شوت

كورة لايف: مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم yalla shoot .. ماتش الهلال الان يلا شوت، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي لكرة القدم في موسم 2023-2024، يستعد نادي الهلال لاستضافة نادي الاتفاق على ملعب الأمير فيصل بن فهد في مباراة مرتقبة تثير حماس عشاق الساحرة المستديرة.

بعد أن نجح الهلال في تحقيق فوز كبير في الجولة الماضية على نادي الرائد بنتيجة 4-0، يسعى الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق فوز آخر قبل توقف الدوري السعودي لفترة التوقف الدولي. يدرك الهلال أنه بحاجة إلى تخطي عقبة الاتفاق، واحدة من أقوى أندية الدوري السعودي، لمواصلة تصدره لجدول الترتيب.

من جهته، يحتل نادي الاتفاق المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، ويسعى جاهدًا للخروج من هذه المباراة بالنقاط الثلاث. يدرك الاتفاق أنه يواجه تحديًا كبيرًا أمام الهلال، الذي يعتبر واحدًا من الفرق القوية في الدوري السعودي، ولكنه مصمم على تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية.

مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم yalla shoot

من المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومليئة بالتنافس الشديد بين الفريقين. ستشهد جماهير الهلال والاتفاق حضورًا كبيرًا في ملعب الأمير فيصل بن فهد، حيث يتوقع أن يقدم اللاعبون أداءً ممتعًا ويسعون لتحقيق الفوز واستعادة النقاط الثلاث.

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تشكيل الهلال السعودي المتوقع لمواجهة الاتفاق بالدوري السعودي

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، كوليبالي، سعود عبدالحميد.

خط الوسط: روبن نيفيز، محمد كنو، سالم الدوسري، مالكوم، ميشيل ديلجادو.

خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش.

تشكيل الاتفاق المتوقع لمواجهة الهلال في الدوري السعودي

حراسة المرمى: باولو فيكتور.

خط الدفاع: سنوسي الهوساوي، جاك هيندري، مارسيل تيسيران، عبدالله الخطيب.

خط الوسط: جوردان هندرسون، على هزازي، فيصل الغامدي.

خط الهجوم: أحمد الغامدي، روبن كوايسون، موسى ديمبيلي.

متى مباراة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي 2024؟

موعد مباراة الهلال والاتفاق في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي مساء غد الأثنين الموافق 28 أغسطس 2023.، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي 2024؟

تُذاع مباريات الدوري السعودي 2023 على قنوات SSC ويمكنك المشاهدة مجانًا بتقنية “SD”، لكن عليك الاشتراك للمشاهدة بتقنية “HD”، وستكون القناة الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق هي الأولى SSC 1.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي 2024؟

هناك وسيلة واحدة لمشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال والاتفاق في دوري روشن السعودي 2024، وهي تطبيق شاهد، ويمكنك متابعة المباراة مجانًا بتقنية SD، لكن إذا أردت متابعة المباراة بالتقنية فائقة الجودة، عليك الاشتراك في خدمة شاهد VIP.