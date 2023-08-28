العثور علي قنبلة يدوية في أحد المطارات بأوروبا

تمكنت السلطات في بولندا، من إخلاء مطار وارسو شوبان بسبب قنبلة يدوية حاول مواطن من جنوب إفريقيا تهريبها، وذلك حسبما أفاد به آنا ميشالسكا، المتحدثة باسم حرس الحدود البولندي.

إخلاء مطار وارسو شوبان بسبب قنبلة يدوية:

اعتقلت قوات حرس الحدود البولندي، مواطنًا من جنوب إفريقيا في مطار وارسوا كان يريد السفر إلى دبي، وتم العثور على أربع خراطيش في حقيبة يد مواطن من جنوب إفريقيا.

وبعد ذلك تم العثور على جسم يشبه القنبلة اليدوية في أمتعته، وأنه تم إجلاء حوالي 400 شخص من مبنى المطار.

في وقت سابق، أعلنت شرطة النمسا، اعتقال بريطانيين اثنين وشريك لهما، متهمة إياهم بأنهم كانوا يخططون لإنتاج قنبلة نووية قذرة، مؤكدة أنهما سيواجهان عقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وفقًا لما أفادت به صحيفة بريطانية.

لم تكشف وسائل الإعلام في النمسا، اسم البريطانيين، لكنها ذكرت أنهما سيواجهان عقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، بعد توجيه الاتهام النووي لهما، بعد اعتقالهما في ردون في ولاية كيرنتن جنوبي البلاد.



قال محققون، إنهم وجدوا موادًّا لصناعة قنابل بما في ذلك مادة "تي إن تي" الشديدة الانفجار، بالإضافة إلى البارود وصواعق في عقار يسكنه المتهمون.



خليط هذه المواد مجتمعة لدى هؤلاء، والذي يحتوي على حمض الكبريتيك، كافٍ لصنع قنابل قوية.



بالإضافة إلى ذلك، عثر المحققون على كميات كبيرة من البنادق ومن بينها بنادق هجومية.



يُعتقد أن المتهمين ينتمون إلى طائفة تستعد لنهاية العالم.

