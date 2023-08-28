إعفاء الرئيس السيسي المصانع من الضرائب يوفر العملة الصعبة ويعزز المشروعات.. فيديو

أشاد المهندس بسيم يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، بقرارات الرئيس السيسي، بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز، موضحًا أن المشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية يعبر عن فهم واضح لاحتياجات الصناعة الوطنية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إن إعفاء القطاع الصناعي من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، أمر في غاية الأهمية.

قرارات تعود بالنفع

ونوه إلى أن نهضة الصناعة بدأت بقرارات الرئيس السيسي، وهذه القرارات ستعود بالنفع على الاقتصاد المصري، بجانب توفير العملة الصعبة، مشيرًا إلى أنه يتمنى التركيز على صناعات الغزل والنسيج والصناعات الهندسية والصناعات المتعددة.

ولفت إلى أن هناك 152 منتجًا تم تحديدها سيتم العمل عليها، لافتًا إلى أنه يجب وضع خطة لتحقيق اكتفاء ذاتي في العديد من الصناعات.

وأشار إلى أنه يجب وضع استراتيجية واضحة تتناسب مع زيادة السكان في مصر، منوهًا إلى أن الصناعات الزجاجية والخشبية من أهم الصناعات الاستراتيجية التي يجب التركيز عليها.