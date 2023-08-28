عاجل
قبر أحمد شوقي ليس أثريًا وأي مدفن يعرقل خدمة المواطنين سيُنقل لمقبرة الخالدين ثقوب زرقاء.. ظاهرة نادرة على سواحل السعودية في مياه البحر الأحمر سقوط طائرة حربية سعودية ونجاة طاقمها
الإثنين 28 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

إعفاء الرئيس السيسي المصانع من الضرائب يوفر العملة الصعبة ويعزز المشروعات.. فيديو

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أشاد المهندس بسيم يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، بقرارات الرئيس السيسي، بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز، موضحًا أن المشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية يعبر عن فهم واضح لاحتياجات الصناعة الوطنية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إن إعفاء القطاع الصناعي من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، أمر في غاية الأهمية.

txt

السيسي يوجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية حزمة من الحوافز منها الإعفاء من الضرائب

txt

مستشار رئيس الضرائب يوضح حالات الإعفاء من ضريبة الثروة العقارية.. فيديو

قرارات تعود بالنفع

ونوه إلى أن نهضة الصناعة بدأت بقرارات الرئيس السيسي، وهذه القرارات ستعود بالنفع على الاقتصاد المصري، بجانب توفير العملة الصعبة، مشيرًا إلى أنه يتمنى التركيز على صناعات الغزل والنسيج والصناعات الهندسية والصناعات المتعددة.

ولفت إلى أن هناك 152 منتجًا تم تحديدها سيتم العمل عليها، لافتًا إلى أنه يجب وضع خطة لتحقيق اكتفاء ذاتي في العديد من الصناعات.

وأشار إلى أنه يجب وضع استراتيجية واضحة تتناسب مع زيادة السكان في مصر، منوهًا إلى أن الصناعات الزجاجية والخشبية من أهم الصناعات الاستراتيجية التي يجب التركيز عليها.

مواد متعلقة

صحيفة ألمانية تكشف كواليس مُحادثات بوتين وشولتس وماكرون

الأقمار الصناعية تكشف تفاصيل الطقس

القصاص من الجدة المُجرمة.. العدالة تنتصر لروح ضحية الغدر

إعفاء المشروعات الصناعية من الضرائب يدعم التنمية الاقتصادية

النائبة رحاب موسى: إعفاء المشروعات الصناعية من الضرائب يستهدف النهوض بالقطاع الصناعي