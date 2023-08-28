مفيد لصحة القلب.. حضري موز مكرمل مع القرفة

تفضل الأمهات من وقت لتاني تحضير أصناف جديدة من الحلويات لأفراد أسرتها لتمدهم بنوع من الطاقة والحيوية .

ويأتي الموز في مقدمة الفواكه التى تعتمد عليها الأمهات في تحضير الحلويات لفوائده الكثيرة ابرزها الحفاظ على صحة القلب البوتاسيوم، وهو معدن يعزز صحة القلب من خلال المحافظة على انتظام ضربات القلب، والسيطرة على ارتفاع ضغط الدم، وتقليل تأثير الصوديوم على ضغط الدم. المغنيسيوم، والذي يعزز تناوله من صحة القلب ويرتبط نقص مستوياته بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع مستويات الدهون في الدم.

وبعد ما عرضنا لكٍ فوائد تناول الموز نقدم وصفة جديدة موز مكرمل مع القرفة، مفيدة وسهلة تحضير تسعد افراد أسرتك.

المقادير

- الموز : 2 حبة (مقطع إلى شرائح طولية)

- القرفة : ملعقة صغيرة

- السكر البني : نصف كوب

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

ذوبي الزبدة في مقلاة على النار، وأضيفي السكر والقرفة، ثم قلبي المكونات حتى تتجانس تماماً.

أضيفي الفانيليا وحركي المزيج قليلاً.

أضيفي شرائح الموز وقلبيها من كلا الجهتين حتى تتكرمل، ثم ضعيها في طبق التقديم وقدميها.