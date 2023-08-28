اتحاد جدة يواصل إغراء ليفربول بعرض تاريخي جديد لضم صلاح

قدم نادي اتحاد جدة السعودي عرض قياسي جديد إلى إدارة نادي ليفربول لإقناعهم بالتخلي عن خدمات الدولي المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية والتي من المقرر أن تنتهي رسميًا في المملكة 20 سبتمبر المقبل.





وأشارت تقارير إنجليزية اليوم الإثنين إلى أن اتحاد جدة ينوي تقديم عرض جديد يتضمن حصول ليفربول على 150 مليون يورو مقابل منح صلاح الضوء الأخضر ، على أن يتقاضى صلاح راتب سنوي يقدر بـ 200 مليون يورو خلال فترة تعاقده مع الاتحاد حال انتقاله، إضافة إلى امتيازات إعلانية أخرى وعقود رعاية.

تطورات موقف صلاح ..

على صعيد متصل ، تحدث مراسل بي أن سبورتس عن تطورات مستقبل الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، وإمكانية انتقاله إلى صفوف اتحاد جدة في الميركاتو الصيفي الجاري



وأضاف خلال تصريحاته أمس الأحد إلى أن موقف ليفربول لم يتغير، ولم يحدث جديد بعد تصريحات المدرب يورجن كلوب المدير الفني لفريق الريدز، حول صلاح، وأرى فيها أنه لا يوجد عرض وصل النادي لبيعه، وفي حال وصول عرض سيرفضه النادي.



وتابع أن الجهاز الإعلامي بنادي ليفربول أكد نصا أنه ليس هناك جديد من أجل التحدث فيه بعد حديث كلوب في المؤتمر الصحفي لا يوجد شيء، ولم يتغير شيء.

وواصل، أن موقف ليفربول مازال هو التمسك باستمرار محمد صلاح، وعدم بيعه، في الميركاتو الصيفي الحالي، ما يصعب عليه عملية انضمامه إلى صفوف اتحاد جدة السعودي.