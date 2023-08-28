أستاذ مناخ: أمطار الصيف أشد عنفًا من الشتاء (شاهد)

أكد الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، أن الامطار التي تسقط في الموجات الحرارية اشد عنفًا وقوة من أمطار فصل الشتاء؛ لأن طبيعة الهواء الساخن عندما يسخن سطح المياه يتبخر جزء كبيرة من المياه، ويتصاعد لطبقات الجو العليا وعندما يوجد بطبقات الجو العليا كتلة هوائية باردة سرعان ما تتكمل السحب الركامية الرعدية التي تحمل في طياتها كميات كبيرة جدًا من المياه، وقبل سقوط الامطار يحدث هبوط للهواء البارد وعندما يسقط على الأرض الساخنة يساعد على سرعة رياح عنيفة وتتكون معها رمال وأتربة يعقبها أمطار عنيفة وغزيرة في فترة زمنية قصيرة.

وتابع “قطب” خلال تصريحاته عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الإثنين، أن سبب الأعاصير والرياح القوية والامطار في الصيف ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح :" أننا في موسم أعاصير تضرب المحيط الهادي والأطلسي تشتد قوتها بسبب التغيرات المناخية، والولايات المتحدة الأمريكية تطل من الشرق على المحيط الأطلسي ومن الغرب على المحيط الهادي، وقوة الأعاصير في المحيط الهادي بسبب ظاهرة النينو، ودرجات الحرارة المرتفعة تتسبب في مراحل متقدمة من الإعصار".

وواصل قطب أن الأعاصير يمكن التنبؤ بها في العالم أجمع من خلال التنبؤات الجوية وأي دولة متقدمة لديها التقنيات التكنولوجية التي تمكنها من التنبؤ بالإعصار وقوته وشدته ومدته الزمنية بما يترتب عليه من كوارث أن يضرب السواحل القريبة منه وارتفاع في الأمواج يؤثر على السفن وحركة الملاحة في البحار وحركة الطيران.