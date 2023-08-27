بشرى لمحبي الشتاء.. خريطة سقوط الأمطار في مصر

تشهد البلاد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الفترة الحالية مع ارتفاع في درجات الحرارة ونسب الرطوبة على كافة الأنحاء نظرًا لأننا في فصل الصيف الذي يتسم بالارتفاع الشديد في درجات الحرارة نتيجة التغيرات المناخية التي تُلقي بظلالها على العالم أجمع.

الرطوبة وضغط الهواء

والرطوبة هي كمية بخار الماء الموجود في الهواء معبرًا عنها بالنسبة المئوية لأقصى حمل للهواء من بخار الماء عند تلك الحرارة المئوية التي تم قياس الرطوبة فيها.

وتختلف الرطوبة حسب درجة الحرارة وضغط الهواء، فكلما كان الهواء أدفأ زادت كمية بخار الماء الذي يحمله، وعندما يحتوي الهواء على أقصى كمية من بخار الماء يستطيع حملها تحت درجة حرارة وضغط معينين، فعندئذ يقال إن الهواء قد تشبع ببخار الماء

خريطة سقوط الأمطار

ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية فإن هناك سقوطًا للأمطار الخفيفة وتصل إلى رعدية بنسبة حدوث 30% أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر (حلايب وشلاتين) على فترات متقطعة، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية "مطروح والسلوم" على فترات متقطعة.

الطقس السائد

وأضافت الهيئة، أن الطقس السائد حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل الحرارة ورطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وذلك حتى الجمعة المقبلة.

نشاط للرياح

وذكرت، هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة ومناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد مما يقلل من الإحساس بإرتفاع نسب الرطوبة ليلا، واضطراب لحركة الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من 44 إلى 56 كم | ساعة، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة

مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة

سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة

قنا العظمى 45 درجة والصغرى 27 درجة

أسوان العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة