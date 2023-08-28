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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

بمكون طبيعي.. احمِ بشرتك من التصبغات وحب الشباب

زيت عرق سوس
زيت عرق سوس

يُعرف زيت العرق سوس بفوائده المذهلة للبشرة، لذا يدخل في صناعة أغلب المنتجات للعناية بالبشرة، فيحمي من التصبغات ويجعلك تحصلين على بشرة موحدة اللون، وفيما يلي نقدم لك أبرز فوائد زيت العرق يوي للبشرة.

 

زيت عرق سوس

فوائد زيت العرق سوس للبشرة

التخلص من البثور وحب الشباب

بفضل احتواء زيت العرق سوس على مواد مضادة للأكسدة، فتعمل على إزالة الأوساخ والميكروبات والالتهابات وبالتالي معالجة حب الشباب.

 

توحيد لون البشرة

يساعد مستخلص نبات العرقسوس على منع تكوّن أي بقع داكنة جديدة أو تصبغات في البشرة بعد استخدامه وذلك لأنه يحتوي على مادة الفلافونويد والتي تسمى الجلابريدين وقد أظهرت بعض الأبحاث أن تلك المادة يمكن أن تساعد في منع التصبغ الناتج عن التعرض للشمس.

 

ترطيب البشرة وتغذيتها

يحتوي زيت العرق سوس على مواد مضادة للأكسدة والتي ترطب البشرة، بالإضافة إلى إحتوائه على مواد أساسية مغذية أهمها الصوديوم، البوتاسيوم، المغنيسيوم والفسفور.

 

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حماية البشرة من أشعة الشمس

زيت عرق السوس مثالي للحماية من اضرار أشعة الشمس والتي قد تؤدي الى العديد من مشاكل البشرة مثل: ظهور علامات التقدم في السن والبقع الداكنة وغيرها، ولهذا الأمر تجدينه يستخدم في مستحضرات واقي الشمس ومستحضرات علاج الحروق الناتجة عن اشعة الشمس الضارة.

 

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