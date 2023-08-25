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الجمعة 25 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

لتفتيح البشرة وتوحيدها| حضري ماسك العسل بالليمون

توحيد البشرة
توحيد البشرة

تبحث جميع السيدات على وصفة طبيعية للحصول على بشرة موحدة اللون خالية من البقع الداكنة ومشاكل البشرة المتعددة، ولذلك نقدم لك طريقة تحضير ماسك العسل بالليمون وفوائده.

 

تفتيح البشرة

فوائد ماسك العسل بالليمون

يحتوي الليمون على مضادات أكسدة مفيدة للبشرة، مما يعطيه خصائص تفتيح وتبييض طبيعية كما أنه يزيل البقع الداكنة التي تظهر على الوجه، ويعمل العسل على حماية البشرة من المؤثرات الخارجية الضارة، كما يساعد قناع الليمون والعسل في تقشير البشرة وتوحيدها، وفيما يلي نقدم لك طريقة تطبيق الماسك.

 

طريقة تطبيق ماسك العسل بالليمون لبشرة موحدة

اغسلي وجهك جيدًا بغسول يتماشى مع نوع بشرتك، ثم ضعي الخليط على الوجه لمدة 15 دقيقة.

 

وبعد ذلك، اغسليه باستخدام الماء الفاتر أولاً ثم البارد، وبهذه الطريقة ستزال الأوساخ والزيوت والخلايا الميتة من البشرة، ومع التكرار سوف تحصلين على بشرة موحدة وناعمة.

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