 ميرفي نجم ليفربول السابق يعترف: يصعب تعويض محمد صلاح سريعا

تحدث داني ميرفي، نجم فريق ليفريول الإنجليزي السابق، على إمكانية رحيل النجم المصري محمد صلاح عن الريدز خلال الصيف الحالي.

وبات اتحاد جدة بات قريبا للغاية من التعاقد مع محمد صلاح، رغم إعلان كلوب مدرب ليفربول التمسك باستمرار نجم الريدز حسب تقارير صحفية.

ميرفي

وقال ميرفي ، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية:" إذا كان محمد صلاح مصمما على الرحيل فليس من المنطقي أن يرفض ليفربول عرضًا بقيمة 100 مليون يورو من أجل لاعب يبلغ من العمر 31 عاما ولن يكون سعيدًا في صفوفه.

وأضاف: " يورجن كلوب مثل بيب جوارديولا، إنها يضعان النادي فوق أي لاعب ولا يجبران أحد على البقاء.

وقال : لن يستطيع ليفربول تعويض رحيل محمد صلاح سريعا إلا إذا صدم الجميع بالتعاقد مع كيليان مبابي.

ويمتد عقد محمد صلاح ، مع نادي ليفربول الإنجليزي حتى عام 2025.

وقام محمد صلاح ، بمسح اسم لاعب من ليفربول ضمن فريقه الحالي من حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، مما تسبب في احداث مفاجأة عن السبب في مسح اسمه من حسابه.

ويمتد عقد محمد صلاح ، مع نادي ليفربول الإنجليزي حتى عام 2025.