اخطف وأجري.. كيف سقطت أخطر عصابة لسرقة المارة في القاهرة؟

ألقت مباحث القاهرة القبض علي عاطلين لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في سرقة حقائب ومتعلقات المارة في البساتين، بأسلوب الخطف ،وبمواجتهما أعترفا بإرتكابهم أكثر من واقعة سرقة وخطف،وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

تفاصيل ضبط الجناة كان عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين حال إستقلالهما مركبة "توك توك" بدائرة قسم شرطة البساتين ، وبحوزتهما حقيبة يد بداخلها (هاتف محمول - مبلغ مالى - كمية من الأوراق والمفاتيح) مجهولين المصدر، وبمناقشتهما إعترفا بسرقتها من أحد الأشخاص بأسلوب "الخطف" بإستخدام المركبة المشار إليه.

كما اعترفا المتهمان بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بذات الأسلوب ، وأقرا بإرتكابهما واقعتى سرقة أخرتين على النحو المشار إليه ، وتصرفهما فى المسروقات بالبيع لدى عميلهما "سئ النية" (مالك محل هواتف محمولة "له معلومات جنائية") أمكن ضبطه وبحوزته كافة المسروقات.

في سياق واقعة آخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحت عنوان (مصر الجديدة تتحول إلى عشوائيات) متضمناً تواجد مركبة "توك توك" بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون).. وبمواجهته إعترف بأنه كان فى سبيله لتوصيل إحدى السيدات للمنطقة المشار إليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي واقعة آخرى نجحت مباحث القاهرة القاهرة في إلقاء القبض على 6أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار في عقار بمنطقة حلوان ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بعقار كائن بدائرة القسم، بالإنتقال والفحص تم ضبط (6 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم) وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بالعقار المُشار إليه، وعُثر بداخله على حفرة بقطر متر ونصف وعمق 10 متـــر، وأدوات التنقيب عن الآثار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



