محافظ جنوب سيناء يتفقد أخر المستجدات لمبنى الرصد الأمني بشرم الشيخ

استعدادا لافتتاحه..

قام اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بزيارة لمبنى الرصد الأمني اليوم الاثنين، وتفقد آخر المستجدات استعدادا لافتتاحه أكتوبر من العام الجاري.

يشار الي ان المركز مخصص للتحكم الشامل والمركزي للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة وبالأخص تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل والطريق الأوسط والدائري بالكاميرات البانورامية والأمنية، وكذا تأمين جميع مدن المحافظة وطريق شرم الشيخ / النفق، وطريق شرم الشيخ/ طابا من مكان مركزي واحد عن طريق شبكات مؤمنة جاري تنفيذها عن طريق جهاز مشروعات الخدمة الوطنية _ الشركة العربية العالمية للبصريات.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، وعددا من القيادات التنفيذية، وكان بانتظاره في موقع العمل ممثلي الشركات المنفذة والحهات المشرفة علي التنفيذ.