تشكيل أتليتكو مدريد المتوقع لمواجهة رايو فاليكانو.. جريزمان يقود الهجوم

يواجه فريق أتليتكو مدريد بقيادة مدربه دييجو سيميوني مساء اليوم الإثنين، وذلك نظيره رايو فاليكانو في مواجهة علي صفيح ساخن تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدورى الإسباني والتي يحتضنها ملعب تيريزا ريفيرو.

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع كتالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك .

الدفاع: ناويل مولينا وستيفان سافيتش وأكسيل فيتسل وماريو إيرموسو ويانيك كاراسكو.

الوسط : رودريجو دي باول وبابلو باريوس وساؤول نييجيز .

الهجوم : أنطوان جريزمان وممفيس ديباي.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد رايو فاليكانو

من المقرر أن تنطلق مباراة أتلتيكو مدريد ونظيره رايو فاليكانو، في العاشرة والنصف مساء يوم الإثنين الموافق 28 أغسطس الجاري بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشرة ونصف بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة أتليتكو مدريد ضد رايو فاليكانو

ومن المقرر أن تذاع مباراة أتلتيكو مدريد ضد رايو فاليكانو، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني الليجا عبر قناة beIN Sports HD 1، الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط.

موقف أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني

يدخل فريق أتليتكو مدريد لقاء اليوم بقيادة الأرجنتيني دييجو سيمونى بحثًا عن مزاحمة الكبار في مقدمة الجدول حيث يتواجد الروخى بلانكوس في المركز الخامس برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، بينما يحتل رايو فاليكانو المركز الثالث فى ترتيب الدورى الإسباني برصيد 6 نقاط جمعهما من مباراتين بالعلامة الكاملة.