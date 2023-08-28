"تجاوزت الخطوط الحمراء".. غضب واسع في ليبيا ووقف وزيرة الخارجية عن العمل

عقب كشف إسرائيل عن اللقاء الذي جرى في إيطاليا، اشتعلت الأجواء داخل ليبيا، وسط اتهامات لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، بالموافقة على اللقاء "ضمن محاولات لكسب تأييد خارجي لبقائه في السلطة"، كما تقرر إيقاف وزيرة الخارجية عن العمل احتياطيا، وإحالتها للتحقيق.

وأوقف عبد الحميد دبيبة رئيس الحكومة الليبية التي تتخذ طرابلس مقرا لها، وزيرة خارجيته نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيا بعد الإعلان الإسرائيلي.

وأصدر الدبيبة مرسوماً في وقت متأخر من الأحد، أعلن فيه وقف نجلاء المنقوش عن العمل احتياطياً، وإحالتها إلى التحقيق على أن تحال نتائج التحقيق الذي ترأسه وزيرة العدل، إليه خلال موعد أقصاه 3 أيام.

وقرر الدبيبة مؤقتاً، تكليف وزير الشباب فتح الله عبد اللطيف بتسيير العمل بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

لقاء عارض وغير رسمي

واعترفت خارجية الحكومة منتهية الولاية بانعقاد اللقاء لكنها وصفته بـ"عارض وغير رسمي ولم يُعد مسبقا"، مشيرة في البيان نفسه إلى أن الاجتماع جرى بحضور وزير الخارجية الإيطالي خلال زيارة نجلاء روما الأسبوع الماضي.

ولفتت الوزارة إلى أن الوزيرة أكدت خلال اللقاء "ثوابت ليبيا تجاه القضية الفلسطينية بشكلٍ جَليْ وغير قابل للتأويل واللبس".

وشددت على أن الوزيرة نجلاء المنقوش "رفضت عقد أي لقاءات مع أي طرفٍ ممثل للكيان الإسرائيلي ومازالت ثابتة على ذلك الموقف بشكل قاطع، ووفقاً لنهج حكومة الوحدة الوطنية الليبية".

ونفت الوزارة "جملة وتفصيلاً ما ورد من استغلال من قبل الصحافة العبرية والدولية ومحاولتهم إعطاء الحادثة طابع اللقاء أو المحادثات أو حتى الترتيب أو مجرد التفكير في عقد مثل هكذا لقاءات".

وقالت إنه بناءً على ذلك فإن "وزارة الخارجية تجدد رفضها التام والمطلق للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وتؤكد مرة أخرى أن موقفها ثابت تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق".

خطوة مسيئة للشعب الليبي ولدولته

وأثار اللقاء السري بين وزراء الخارجية، غضب واسع في الشارع الليبي واحتجاجات ضد الحكومة، حيث اعتبر المحتجون أن ما قامت به المنقوش يعدّ "خطوة مسيئة للشعب الليبي ولدولته، وأن الوزيرة تجاوزت الخطوط الحمراء للدولة".

واقتحم محتجون ليبيون، ليل الأحد/الاثنين، مبنى وزارة الخارجية في العاصمة طرابلس، للتنديد بعقد وزير الخارجية نجلاء المنقوش لقاء مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في العاصمة الإيطالية روما.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، عشرات المحتجين وهم يحاولون خلع أبواب مبنى الوزارة وتطويق محيطه بالسيارات، رافعين شعارات تطالب بمحاسبة الوزيرة وبإسقاط حكومة الوحدة الوطنية التي اتهموها بالخيانة وبالفساد.

كما تجمع محتجون أمام منزل الدبيبة في منطقة النوفليين.

في السياق ذاته، خرجت مظاهرات غاضبة في العاصمة طرابلس ومدن مصراتة والزاوية والزنتان وتاجوراء وصرمان وبني وليد، وأغلقت عدة طرق رئيسية، كما تم إحراق العجلات المطاطية وصور وزيرة الخارجية.

جريمة قانونية وأخلاقيه في حق الشعب الليبي

بدوره، دعا مجلس النواب الليبي إلى جلسة طارئة في مدينة بنغازي الاثنين، لـ"مناقشة الجريمة القانونية والأخلاقية المرتكبة في حق الشعب الليبي وثوابته الوطنية"، مشيراً إلى المنقوش بـ"وزيرة الخارجية المنتهية ولايتها".

وأعلنت وزارة الخارجية في إسرائيل، الأحد، أن الوزير إيلي كوهين عقد اجتماعاً مع نجلاء المنقوش في إيطاليا الأسبوع الماضي.

واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي أن "الاجتماع هو الخطوة الأولى في العلاقة بين إسرائيل وليبيا"، واصفاً إياه بـ"التاريخي"، وفق بيان الخارجية الإسرائيلية.

وهذا هو أول لقاء بين وزيري خارجية البلدين.

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