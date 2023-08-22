مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا: وجود حكومة ليبية موحدة أمر ضروري لتحقيق الانتخابات

قال الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، إن وجود حكومة موحدة تتفق عليها كل الأطراف الفاعلة أصبح أمرا واجبا لقيادة البلاد نحو الانتخابات.

ونبه باتيلي - في إحاطته الدورية إلى مجلس الأمن الدولي والذي أذاعته قناة الوسط الليبية - على أن عدم وجود اتفاق سياسي شامل يمهد الطريق لإجراء الانتخابات يسهم في تدهور الأوضاع في ليبيا.

ودعا باتيلي في إحاطته جميع الأطراف الليبية والدولية إلى ضرورة الاستجابة لطموحات الشعب الليبي في السلام والاستقرار ومساعدة البلاد في الوصول إلى الانتخابات من أجل اختيار قيادة جديدة تتمتع بالشرعية.

وأكد باتيلي أن كل الأطراف في ليبيا اتفقت على تعديل القوانين الانتخابية التي أعدتها اللجنة المشتركة "6+6" المشكلة من مجلسي النواب والدولة، مذكرًا بأن الليبيين لديهم رغبة قوية في انتخاب قيادة جديدة تتمتع بالشرعية في البلاد، وإنهاء المراحل الانتقالية المتكررة.

وأبلغ باتيلي مجلس الأمن أنه كثف تواصله مع أصحاب المصلحة لإقناع مجلسي النواب والدولة بالنظر في المقترحات المقدمة من مفوضية الانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للتعامل مع الثغرات التقنية والمشروعات الانتخابية المقدمة من لجنة 6+6.