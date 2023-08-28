تقتل القتيل وتمشي في جنازته.. والدة طفل قليوب: ابنة أخي كانت بتدور معانا على صغيري (فيديو وصور)

يقتل القتيل ويمشي في جنازته تتردد تلك العبارة على ألسنة أهلي قرية عرب النجدي مركز قليوب محافظة القليوبية، وتتجسد في واقعة إنهاء حياة طفل والتخلص من جثمانه في الرشاح.

انتقل "الوفد "إلى مسرح الجريمة ومنزل أسرة الطفل محمد إسماعيل ابن الـ 9 سنوات، الذي عثرت الأجهزة الأمنية على جثمانه في مصرف إحدى القرى المجاورة.

تقول الأم المكلومة لمحرر الوفد: أرسلت ابني لشراء بعض مستلزمات البيت من البقال، وتأخر صغيري على غير عادته، ذهبت لتفقده، لكنه اختفى.

وتابعت من فقدت نجلها، بلغنا الأجهزة الأمنية باختفاء محمد، واجرينا رحلة بحث مكثفة من رجال المباحث، وأهالي القرية، وكانت ابنة أخي، تجلس معنا في المنزل، تساعدنا على العثور على "قلب أمه".

المتهمة تساعد أسرة المجني عليه

وعلى الجانب الآخر كانت إسراء، 22 سنة، تحاول تضليل العدالة، وإبعاد الشبهة الجنائية عنها، ففكرت أن تجلس مع والدة الطفل، وتتضرع لله أمام الناس أن يجدوا الفقيد.

واستكملت والدة الطفل مأساتها، قائلة "كانت كاميرات المراقبة تحمل السر الخطير، وفرغنا كاميرات المراقبة، فإذ بابنة أخي ترتدي نقاب وبرفقتها صديقتها وتسيران خلف الطفل، وما أن ظفرا به حتى اختطفاه، وصمتت الأم وعدد من سيدات القرية، يجففن دموع زرفتها عيناهم.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمة إسراء ابنة خالة الطفل وصديقتها شروق، 24 سنة، وبمواجهتهما بكاميرات المراقبة، وبما أسفرت عنه التحريات أدليا باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بالقليوبية.

المتهمة تساوم الأم على ميراثها

قالت المتهمتان، أنهما عقدا العزم والنية على اختطاف الطفل المجني عليه، ومساومة الإم على ميراثها في والدها.

كنا عايزين فلوس ..خطفنا ابن خالتي علشان نساوم أهله بس مات مننا

وأضافا أنهما قامتا باستدراج الطفل، واشتروا أطعمة له، واصطحباه لمسكن المتهمة الثانية، وقدما له عصير بعد أن وضعا له عدد كبير من الأقراص المنومة، والتي أودت بحياته، وألقيا جثته في الرشاح، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

حبس المتهمتان باختطاف وقتل طفل رشاح قليوب

وكشفت التحقيقات الأولية أن كلا من م أ"، 22 سنة، طالبة ابنة خالة الطفل، وصديقتها "ش خ س"، 24 سنة، ربة منزل، مقيمتان قرية طنان دائرة المركز، قررا العزم وعقدا النية على اختطاف الطفل المجني عليه، ومساومة أسرته على مبلغ مالي نظير إعادته لهم.

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس المتهمتان 4 أيام على ذمة التحقيقات باختطاف طفل وقتله ، كما صرحت جهات التحقيق بالقليوبية، بدفن جثة طفل رشاح مدينة قليوب، عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، لمعرفة سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسماع شهادة أسرة الطفل.