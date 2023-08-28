"الأرصاد": انخفاض درجات الحرارة ليلا

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم وأبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها.

وقالت "غانم" خلال تصريحاتها ببرنامج "ًصباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية "القناة الأولى"، اليوم الإثنين، إنّ البلاد تشهد اليوم الإثنين استمرارا لارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة في معظم المحافظات.

وأشارت أن درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى ستكون اليوم 34 درجة مئوية في الظل، و37 أو 38 درجة مئوية كقيمة محسوسة.

وتابعت "غانم" أن "هذا الأمر يرجع إلى تأثرنا بامتداد مرتفع جوي في معظم الأيام وهو ما يعمل على حبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، ما يساعد على ارتفاع درجات الحرارة".

ووواصلت غانم : "نتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي تكون معه معظم الكتل الهوائية قادمة من البحر المتوسط محملة بكميات كبيرة من بخار الماء وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة، كما يزيد احساسنا بارتفاع قيم الحرارة بشكل كبير خلال هذه الأيام".