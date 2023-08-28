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الإثنين 28 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إنخفاض درجات الحرارة بالمنيا والصغرى 24 درجة

المنيا
المنيا

إنخفضت درجات الحرارة  بمحافظة المنيا ، اليوم الأثنين 28 أغسطس 2023 ، بمعدل درجتان عن أمس الأول وأمس الأحد ، والتي سجلت درجات حرارة العظمى 37 والمحسوسة 39 والصغرى 24 درجة .

 

لتشهد  محافظة المنيا طقسا حارا طوال ساعات النهار مع إرتفاع نسبة الرطوبة ، لطيف ليلا على ربوع البلاد  ، وجاء بتقرير الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء والصعيد،  معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الأثنين ، ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم ، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، ونشاط رياح ببعض المناطق ، مما يساعد على تلطيف الأجواء ، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على شمال الوجه البحرى.

 

 

وجاءت درجات الحرارة اليوم الإثنين ، القاهرة العظمى 34  درجة والمحسوسة 37 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44  والصغرى  28 درجة، المنيا العظمى 37 والمحسوسة 39 والصغرى 24 درجة .