"الصيادلة" تقرر الرقابة المشددة على أدوية البرد بعد اكتشاف استخدامها كمواد مخدرة (فيديو)

قال عصام عبد الحميد، وكيل نقابة الصيادلة، إن المواطنين يحصلون على أدوية معينة خلال الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، متابعا: الأدوية تحتوي على مواد فعالة لها آثار جانبية.

أضاف "عصام عبد الحميد"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أنه منذ فترة لاحظت هيئة الدواء زيادة الطلب بكميات ضخمة على عدد معين من الأدوية، متابعا: أتضح أن تلك الأدوية يتم بيعها إلى السائحين بكميات كبيرة ويتم تهريبها للخارج.

أدوية البرد تحتوي على مادة فعالة، يتم استخدامها كجزء من جدول المخدارت

وتابع: "أدوية البرد تحتوي على مادة فعالة، يتم استخدامها كجزء من جدول المخدارت، وعليه يتم تجزئة وإعادة تصنيع الأدوية بالخارج لاستخراج المادة المخدرة وبيعها بكميات، معقبا: "هناك رقابة مشددة على أدوية البرد بعد اكتشاف استخدامها كمواد مخدرة.