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الإثنين 28 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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فاروق الباز: وجود حياة على سطح كوكب الزهرة شيء وارد (فيديو)

العالم المصري فاروق
العالم المصري فاروق الباز

قال الدكتور فاروق الباز، مدير مركز الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن، إنه لا يوجد إثبات رسمي بوجود كائنات فضائية حتي الآن، ولكن الاحتمال الخاص بوجود حياة ما بصورة شبية للحياة علي سطح كوكب الزهرة مثل حياة الأرض شيء وارد.

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لا يوجد إثبات علمي يكشف وجود حياة علي اي كوكب آخر غير الأرض

وأضاف فاروق الباز خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قضائية "dmc"، أنه لا يوجد إثبات علمي حتي الآن  يكشف أن هناك حياة علي اي كوكب آخر غير الأرض علي المجموعة الشمسية علي الإطلاق، مشيراً إلى أن منذ خلق الإنسان علي كوكب الأرض وهو يتساءل،  هل هناك مخلوقات أخري تعيش علي كواكب أخري أم لا؟.

وتابع العالم المصري فاروق الباز، أن وكالة ناسا تبحث في الكون عن وجود مخلوقات أخري تشبه حياة الإنسان علي أي كوكب آخر، ولم تجد نتيجة حتي الآن.

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