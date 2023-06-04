كوكب الزهراء يبدو قطعة ألماس في السماء.. ترقبوه الليلة

يظهر كوكب الزهرة مساء اليوم الأحد 04 يونيو 2023، في أقصى استطالة ( أكبر مسافة زاوية) شرق الشمس عند الساعه 07:11 مساء بتوقيت مكة، في مشهد فلكي رائع، وكأنه قطعة ألماس في سماء الوطن العربي.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إن كوكب الزهرة يرصد بالعين المجردة في الأفق الجنوبي الغربي بعد غروب الشمس، والانتقال نحو بداية الليل، ويكون لمعانه (4.3-) وسيظهر للراصد بالعين المجردة مثل قطعة الماس معلقة في السماء، وسيبقى مشاهدا لبضعة ساعات بعد غروب الشمس.

وأوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أنه عند رصد الزهرة عبر التلسكوب، سيلاحظ أن إضاءة قرصه تناقصت مقارنة بالأشهر الماضية وأصبح الآن نصفه (50 %) مضاء بنور الشمس، وسوف تتناقص إضاءة سطحه ليتحول إلى شكل هلال ويحقق أعظم تألق باعتباره "نجمة" المساء مطلع يوليو المقبل وسيقابل ذلك زيادة في حجم قرصه الظاهري.

وأشارت إلى أن، مدار الزهرة أقرب إلى الشمس من مدار الأرض ، مما يعني أن الكوكب يظهر دائمًا بالقرب من الشمس ويضيع في وهج الشمس معظم الوقت.

ويمكن رصد كوكب الزهرة، لبضعة أشهر في كل مرة يصل فيها إلى أقصى زاوية من الشمس - وتتكرر هذه الظهورات مرة كل 584 يوم تقريبًا ، وتحدث بالتناوب في سماء الصباح والمساء ، اعتمادًا على ما إذا كان كوكب الزهرة يقع شرق الشمس أو إلى غربها.

ولفتت الجمعية الفلكية، إلى أنه عندما يكون كوكب الزهرة في شرق الشمس ، يشرق ويغرب بعد وقت قصير من الشمس ويمكن رؤيته في وقت مبكر من شفق المساء كما هو الآن ، وعندما يكون إلى الغرب من الشمس ، فإنه يشرق ويغرب قبل وقت قصير من شروق الشمس ويكون مرئي قبل شروق الشمس.

ويصل الزهرة إلى أقصى مسافة تفصله عن الشمس بحوالي 48 درجة. ومع ذلك ، تكون بعض أوقات السنة أكثر ملاءمة لمشاهدة كوكب الزهرة من غيرها.