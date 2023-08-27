أحمد الأحمر يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد خسارة البطولة العربية (شاهد)

وجه أحمد الأحمر نجم فريق الزمالك لكرة اليد رسالة لجماهير النادي بعد خسارة الفريق في نهائي البطولة العربية للاندية.

وقال أحمد الأحمر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” : “قدر الله وماشاء فعل والحمد لله على كل شىء، بذلنا أقصى جهد ومفيش لاعب قصر ولكن إرادة الله فوق كل شيء ميدالية فضية فى البطولة العربية ”.

وخسر الزمالك المباراة النهائية للبطولة أمام نظيره الكويت الكويتي ليفقد فرصة التأهل للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وكان الفريق الأبيض قد غاب عن المشاركة في النسخة الماضية لمونديال أندية اليد بعد خسارته نهائي البطولة العربية أمام الترجي الرياضي التونسي.

ورغم خسارة الزمالك لقب حصد أحمد الأحمر جائزة أفضل ظهير أيمن في البطولة، بينما حصد زيمله عمر الوكيل “بكار” جائزة أفضل جناح أسر.