الزمالك يسقط أمام الكويت ويفشل في تحقيق لقب البطولة العربية لليد

سقط الزمالك لليد أمام الكويت الكويتي ليفشل في تحقيق لقب البطولة العربية للاندية لكرة اليد، والتي أقيمت في السعودية في الفترة الحالية.



تلقى الزمالك الخسارة من الكويت الكويتي في نهائي البطولة العربية للأندية لكرة اليد، بنتيجة 31-30 بعد أدء قوي من الفريقين.

وكان الزمالك دخل البطولة العربية بقائمة مكونة من:

أحمد الأحمر – أحمد حسام – محمود خليل “فلفل” – أحمد وليد – هشام السبكي – مؤمن زكي – إبراهيم العربي – هشام صلاح – محمد ياسين – محمد سمير “بوشا” – أحمد مؤمن صفا “دودو” – مازن رضا – عمر الوكيل “بكار” – شادي خليل – خالد وليد – محمد علاء “لوكا” – محمد البسيوني “مودي” – زياد حشاد – أحمد سامح.