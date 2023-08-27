طقس السعودية السيئ يرفع درجات الحرارة في مصر

كشف د. محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل موجة الطقس السيئ التي تضرب الحدود الشرقية والغربية بالمملكة العربية السعودية وتأثيرها على مصر.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج من مصر، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، إن الحزام المداري سبب ما يحدث من تقلبات جوية في المملكة العربية السعودية، مضيفًا:"نصيبنا مما يحدث ارتفاع طفيف في درجات الحرارة".

ونوه إلى أن المنخفض الهندي يحد من تأثيره وجود مرتفع الأزور، الذي يجلب كتل هوائية تكون درجات حرارتها أقل.

واستعرض مسار الكتل الهوائية التي يتخذها منخفض الهند الموسمي الذي يمر بالمملكة العربية السعودية، ثم يدخل جمهورية مصر العربية وتكون درجات حرارته أقل من درجات الحرارة في الخليج، منوهًا إلى أن طقس السعودية يؤثر على مصر ومرتفعات سيناء بأمطار، ولكنها أمطار خفيفة، حتى تجمعات الأمطار في سانت كاترين كانت خفيفة .

وأكد أن درجات الحرارة الأسبوع الحالي ما بين 34 لـ 35 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 32 درجة، ولكن درجات الحرارة في الصعيد تجاوزت 46 درجة مئوية.



ولفت إلى أن الحزام المداري يؤدي لتشكل السحب الرعدية التي تكون ممطرة بشكل كبير، وسينال مصر جزء منها في سيناء.