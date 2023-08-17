الطقس السيئ يلغي 70 رحلة جوية بمطار فرانكفورت

تعرضت العديد من المدن الواقعة غرب ألمانيا، مساء أمس، لموجة من الطقس السيئ من عواصف وأمطار غزيرة أدت إلى تعطيل حركة الطرق والرحلات سواء البرية أو الجوية.

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مطار فرانكفوت تعطلت فيه حركة الخطوط الجوية

وأفاد مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من برلين في رسالة على الهواء، اليوم الخميس، أن مطار فرانكفوت تعطلت فيه حركة الخطوط الجوية وتم إلغاء أكثر من 70 رحلة جوية، بسبب العواصف التي ضربت المدينة بشكل كبير، حيث تساقطت الأشجار على مسارات إقلاع الطائرات بسبب العواصف الشديدة.

مطار فرانكفورت الدولي ثاني أكبر مطار في أوروبا

ويعد مطار فرانكفورت الدولي ثاني أكبر مطار في أوروبا، ويشهد مرور أكثر من 55 مليون مسافر ونحو 480 ألف رحلة صعود وهبوط طائرة في العام الواحد.

وذكر مراسل “القاهرة الإخبارية” أن قوات الإطفاء في مدينة فرانكفورت أخمدت أكثر من 17 حريقًا ونفذت أكثر من 374 عملية إنقاذ لمواطنين عالقين في المدينة.

ولم يختلف الوضع كثيرًا في مدينة هيسن التي شهدت هطولًا كثيفًا للأمطار التي تحولت إلى فيضانات في الشوارع أدت إلى غرق العديد من محطات المترو بالمياه وهو ما أعاق تسيير الحركة بين المحطات.