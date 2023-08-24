الطقس السيئ وهبوب الرياح الشديدة وعواصف ترابية في الوادي الجديد

تعرضت محافظة الوادي الجديد في مصر اليوم لموجة من الطقس السيئ وهبوب الرياح الشديدة، مما أدى إلى تكوين سحب كثيفة من الأتربة التي غطت سماء المحافظة وتسببت في انخفاض كبير في الرؤية، خاصة على الطرق السريعة. وقد أعلنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة عن رفع درجة الاستعداد تحسبًا لحدوث طوارئ وتداعيات نتيجة تغيرات حالة الطقس المتقلبة على مدار اليوم.

وقد شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عواصف ترابية، ترافقت مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة. وأدت هذه العواصف الترابية إلى تكثيف حملات المرور على الطرق السريعة نظرًا لانعدام الرؤية المرورية.

على صعيد آخر، قامت محافظة الوادي الجديد برفع درجة الاستعداد في جميع الوحدات المحلية بالمحافظة، متزامنة مع حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة، والتي تتضمن عواصف ترابية في بعض المناطق.

وتواصل غرفة العمليات والأزمات المتابعة واستقبال أي بلاغات من المواطنين ومعالجتها فورًا. كما تم رفع درجة الاستعداد في جميع الوحدات الصحية والمستشفيات التابعة للمحافظة، تحسبًا لوقوع حوادث جراء العواصف الترابية.

تجدر الإشارة إلى أن العواصف الترابية تشكل تحديًا كبيرًا لحركة المرور والنشاط اليومي في المحافظة، حيث يصعب على السائقين رؤية الطرق بوضوح و يؤدي ذلك إلى ارتفاع مخاطر حوادث السير. وبالتالي، يجب على السكان توخي الحذر والامتناع عن السفر إلا في الحالات الضرورية بسبب انعدام الرؤية وعدم الاستقرار الجوي.

يتوقع أن تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي والعواصف الترابية في محافظة الوادي الجديد خلال الساعات المقبلة، ولذلك ينصح المواطنون باتباع إرشادات السلامة، مثل تجنب التجمعات الكبيرة وغلق النوافذ والأبواب لحماية أنفسهم من الغبار والأتربة.